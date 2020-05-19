101.4 مليون درهم أرباح «آفاق للتمويل» خلال 2019

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة آفاق الإسلامية للتمويل «آفاق»، تحقيقها أرباحاً صافية موحدة بلغت قيمتها 101.4 مليون درهم في 2019، مقابل 98.3 مليوناً في سابقه 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2019، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والمدققين الخارجيين.

وتعززت نتائج 2019، من خلال زيادة إيرادات التمويل، ومكاسب القيمة العادلة على المحفظة الاستثمارية، ورسوم الخدمات المالية الأخرى، التي يتم تقديمها من خلال شبكة «آفاق» لمنافذ الأعمال.

وتم تأكيد زيادة حقوق المساهمين، كركيزة أساسية في استراتيجية «آفاق»، عبر إضافة 104 ملايين درهم إلى حقوقهم العام الماضي.

ترأس الاجتماع، الذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مطر حمدان العامري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء من مجلس الإدارة، منصور إسحاق سليمان، وجمال إبراهيم المطوع النعيمي، وعبد الله شرفي، وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة. وتم تعيين محمد البزايعة، مقرراً للاجتماع، وسوق دبي المالي جامعاً للأصوات.

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