16 % نمو شبكات تبريد «إمباور» في دبي إلى 320 كيلومتراً

المصدر: دبي- البيان

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن تجاوز إجمالي طول شبكتها من خطوط الأنابيب الخاصة بنقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي، أكثر من 320 كيلومتراً بنهاية 2019، بنسبة نمو بلغت 16 %، مقارنة بعام 2018. ويعادل الطول الجديد للشبكة، 386 مرة طول برج خليفة، الأعلى في العالم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن توسعات المؤسسة في شبكاتها لنقل طاقة تبريد المناطق، يأتي في سياق الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من جهة، ومن جهة أخرى، هي ترجمة حقيقة لجهود «إمباور» في تطوير بنية تحتية تتلاءم مع تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة في دبي.

وجاء توسع الرقعة الجغرافية لخطوط شبكات «إمباور»، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها، من مناطق سكنية وتجارية ووجهات سياحية جديدة في دبي.

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