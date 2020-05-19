الأحواض الجافة العالمية تبدأ مشروع تحويل سفن المعدات البحرية

المصدر: (دبي - البيان)

أقامت الأحواض الجافة العالمية، المزوّد العالمي لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، احتفالاً يُعرف بـ«قطع الصلب» بمناسبة بدء العمل في مشروع تحويل السفن لصالح شركة بوسكاليس بي. في.

وستحول الأحواض الجافة العالمية سفينة الحفريات البحرية (يان Yan) إلى سفينة معدات بحرية اسمها (بوكاليفت 2). وصُممت السفينة لتنفيذ العمليات البحرية بما في ذلك نقل وتركيب توربينات الرياح في تايوان.

ومن المتوقع استخدام 9000 طن من الصلب في المشروع، كما سيتم تركيب رافعة تزن 4000 طن على متن السفينة. وستنجز الأحواض الجافة العالمية أعمال التحويل حسب شروط الفئة BV لتصنيف السفن، بما في ذلك التفاصيل الهندسية وتوريد الصلب والأنابيب والمواد الكهربائية، بالإضافة إلى بناء وتركيب معدات ا لعميل.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية بهذه المناسبة: نشكر شركة بوسكاليس بي. في. على إتاحة الفرصة لنا لتنفيذ هذا المشروع الهام.

وسيعزز العمل في هذا المشروع أداء السفينة وكفاءتها التشغيلية. وكما هو الحال في جميع المشاريع المنفذة في ظل الظروف الحالية، ستلتزم كافة أعمال الإنتاج بتدابير السلامة الاحترازية الصارمة للحد من وباء «كوفيد 19».

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