مليار قيمة السلع المصدّرة لأعضاء غرفة رأس الخيمة في الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أعلنت غرفة رأس الخيمة، أن شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة، بلغت 5728 شهادة، خلال الربع الأول من عام 2020، حيث تصدر شهر مارس العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ، بعدد 2009 شهادات، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات، قرابة 1.176 مليار درهم.

وأوضحت إيمان درويش الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، أن أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها، هي المملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار 1328 شهادة لها خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة سلع 191.7 مليون درهم، تلتها سلطنة عمان بـ 545 شهادة، وبقيمة سلع 58.9 مليون درهم، ومن ثم الشهادات الصادرة للعراق، بـ 472 شهادة، وبقيمة سلع حوالي 95.1 مليون درهم، جاءت بعدها مصر بـ 269 شهادة، وبقيمة سلع تبلغ حوالي 55.7 مليون درهم، ثم الهند بـ 264 شهادة، وبقيمة 38.1 مليونا. وأضافت: بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي، 333 شهادة، لسلع بقيمة 56.6 مليوناً.

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