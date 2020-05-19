احتفال إماراتي باليوم العالمي للاتصالات

المصدر: (دبي - البيان)

احتفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات باليوم العالمي للاتصالات، الذي يصادف الـ 17 مايو من كل عام، وهو يوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك من خلال جلسة رقمية عبر نظام ميكروسوفت تيمز، حضرها المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات ومديرو الإدارات وموظفو الهيئة.

وقال ماجد المسمار: عملت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبتوجيهات القيادة الرشيدة على تطوير القطاع من حيث البنية التحتية القوية، وبنية التحول الرقمي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في احتواء الآثار السلبية التي نجمت عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث مكن قطاع الاتصالات كافة الجهات الحكومية والخاصة من متابعة أعمالها وتقديم الخدمات بشكل مميز وفعال، واليوم ، نتوجه بالشكر إلى شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم خط دفاعنا الأول المتمثل في العاملين بالقطاع الصحي والعاملين في الجهات الشرطية والدفاع المدني على الجهود الجبارة التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على سلامة أبناء مجتمع الإمارات.

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