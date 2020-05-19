ارتفاع سرعة الإنترنت بالإمارات إلى 100 مغ/ث

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ارتفاع معدل سرعة إنترنت النطاق العريض الثابت إلى 100 ميغا بايت في الثانية، بنهاية الشهر الماضي، لتواصل بذلك تصدرها دول المنطقة في سرعة الإنترنت، إلى جانب تسجيلها مستويات متقدمة على الصعيد العالمي.

وقال ماجد سلطان المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، إن الإمارات انتهجت استراتيجيات متقدمة في الابتكار واستشراف المستقبل، مستندة إلى التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمها تقنيات الاتصالات، موضحاً أن الهيئة عملت على تطوير القطاع، من حيث البنية التحتية القوية، وبنية التحول الرقمي، الأمر الذي ساهم في احتواء الآثار السلبية التي نجمت عن انتشار «كورونا».

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