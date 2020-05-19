«دناتا» تعيد تكييف أعمالها

المصدر: (دبي - البيان)

أكد متحدث باسم «دناتا» أن جائحة «كوفيد-19» تسببت في اضطرابات غير مسبوقة في التجارة والصناعة عبر العالم، كما دمرت قطاعي السياحة والسفر، وتوقفت الأنشطة والمداخيل تماماً في العديد من عمليات «دناتا»، لذا ترتب في هذه الظروف غير العادية اتخاذ بعض الخطوات الصعبة، للتكيف مع نموذج العمل، وضبط حجم العمليات في مستقبل لا يمكن تحديد ملامحه حالياً.

وذكر المتحدث أن هذه الخطوات تضمنت الاضطرار إلى إنهاء خدمات عدد كبير من العاملين، وأن «دناتا» تعمل مع الحكومات التي تعتمد برامج دعم للعاملين، وتبحث باستمرار عن مختلف الوسائل لاستخدام العاملين إلى أن تستأنف العمليات العادية، كما أنها تقدّم كل دعم ممكن للمتأثرين في هذه الظروف الصعبة.

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