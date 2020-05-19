600 % نمو ناتج الإمارات في 10 سنوات

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

نمت الأرباح الحكومية من الشركات المساهمة العامة الوطنية بنحو مضطرد خلال العشر سنوات الماضية لتقفز إلى 149.8 مليار درهم بنهاية 2019 ارتفاعاً من 21.47 ملياراً في 2010، بنمو 600%، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الأرباح ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.1% مقارنة بنحو 149.64 ملياراً في 2018، مقابل 132.03 ملياراً في 2017، و171.26 ملياراً في 2016. وتمثل الأرباح المحققة ما يعادل 31.3% من إجمالي الإيرادات العامة الحكومية للعام الماضي.

ويصل عدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لديها إلى 173 شركة برأس مال 428 مليار درهم، ومنها شركات غير حكومية يبلغ عددها 118 شركة، وشركات مملوكة بالكامل للحكومة يبلغ عددها 55 شركة.

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