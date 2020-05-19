«دناتا للسفريات» تدير عمليات «الاتحاد للعطلات» بالمملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة دناتا للسفريات، اتفاقية شراكة مع الاتحاد للطيران لتوفير خدمات المبيعات والخدمة والوظائف الأرضية والتسويق للعلامة التجارية للاتحاد للعطلات في المملكة المتحدة.

ومن شأن هذا التعاون تعزيز قدرات التوزيع للاتحاد للعطلات في السوق بشكل كبير، وتوفير فرص تفاعلية أكبر مع المسافرين في المملكة المتحدة. وتدخل الشراكة حيز التنفيذ في مايو الجاري، وتتوافر العطلات للحجز لوقت لاحق من العام 2020، وعلى امتداد عام 2021.

وستركّز الشراكة بشكل أساسي على الترويج لأبوظبي واستعراض تنوعها الثقافي والحضاري والتاريخي، إلى جانب مناطق الجذب السياحية والرياضية والترفيهية فيها أمام طيف واسع من المسافرين بمختلف الأعمار ومختلف الفئات والأذواق. وسيتم بيع منتجات وخدمات الاتحاد للعطلات عبر موقع متطور، فضلاً عن مراكز الاتصال القائمة في المملكة المتحدة.

وقال حارب المهيري، نائب أول الرئيس لشؤون الوجهات وإدارة أنشطة الترفيه، قائلاً: نتطلع للترحيب بالمسافرين في بيتنا أبوظبي، عندما يصبح العالم جاهزاً ومستعداً للسفر من جديد. وستكون شراكتنا الجديدة رابطاً قوياً وجوهريًا يصل الاتحاد للعطلات بعملائها، من خلال توفير دعم متكامل لأنشطة التسويق والتوزيع للشركة في المملكة المتحدة.

معالم حضارية

وأضاف: لا تستغرق رحلة الطائرة بين أبوظبي ومطاري لندن هيثرو ومانشستر أكثر من 7 ساعات، ونتطلع للعمل معاً لاستعراض ما تحمله إمارتنا العريقة من معالم حضارية وثقافية، ومرافق ترفيهية عالمية المستوى.

وقال جون بافن، الرئيس التنفيذي مجموعة دناتا للسفريات: قدّمت الاتحاد للعطلات لسنوات عديدة تشكيلة متكاملة ومميزة من باقات السفر إلى أبوظبي وما بعدها من وجهات على امتداد الشرق الأوسط والشرق الأقصى والمحيط الهندي وأستراليا. وسيكون تركيزنا، انطلاقاً من هذا الأساس القوي وعبر الاستفادة من خبراتنا في تنظيم الجولات السياحية وبناء العلامة التجارية، على تعزيز وزيادة أعداد الزوار إلى أبوظبي وتوسعة نطاق وخيارات الوجهات والمنتجات المتوافرة.

وأضاف: سنعمل في البداية على ترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مذهلة للعطلات للمسافرين من المملكة المتحدة، فلدينا عدد كبير من العروض، ونعلم تماماً كم يعشق محبو العطلات الشواطئ والفنادق عالية الجودة والطقس الرائع، فضلاً عن مناطق الجذب المدهشة كالحدائق والمرافق الترفيهية والمعالم الثقافية.

واختتم بالقول: نمر بمرحلة غير مسبوقة ألقت ظلالها على عملياتنا في المملكة المتحدة، ويسرّنا التوصّل لهذه الشراكة في ظل تلك التحديات الكبيرة. فمن خلال ذلك سنتمكن من تعزيز حقيبة مجموعة دناتا للسفريات، القوية أصلاً والشاملة، سواء على مستوى هذه السوق، أو على مستوى إمكانيات النمو بالعموم.

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