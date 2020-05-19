ندوات رقمية لمعرض الأخشاب

المصدر: (دبي- البيان)

يتجه المعرض الدولي للأخشاب والمكائن، المنصة الأولى المتخصصة في قطاع الأخشاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نحو الرقمية، لمواصلة التواصل مع سوق مصنعي الأخشاب العالمي، من خلال إطلاق سلسلة ندوات المعرض الدولي للأخشاب عبر الإنترنت، وهي عبارة عن منصة افتراضية، تتميز بسلسلة من الندوات النقاشية والتفاعلية، بقيادة كبار الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وقال حسين كمال، المدير الإقليمي للمعرض الدولي للأخشاب، إن سلسلة الندوات الافتراضية، ستركز على أحدث الاتجاهات والابتكارات والأساليب المرنة التي يتم تنفيذها في مجال صناعة الأخشاب والمكائن اليوم، واستعراض الاستراتيجيات والفرص الرئيسة التي ستساعد في إنشاء صناعة أكثر استدامة، في ظل الأزمة التي يمر بها العالم حالياً.

وسيتم عرض التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها حالياً، بالإضافة إلى التطورات الجديدة التي سيتم إطلاقها في السوق باستخدام منتجات أكثر تطوراً واستدامة وعملية. والمتحدث الرئيس للجلسة، المدير العام لشركة Cefla الشرق الأوسط، فابيو فيتو غرازيوسو. وسيعقد الحدث المجاني اليوم، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

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