صندوق النقد: اقتصاد الإمارات ينمو 3.3 % العام المقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً حقيقياً في ناتجها المحلي نسبته 3.3 % العام المقبل، وفقاً للتقرير الذي أصدره الصندوق، أمس، بعنوان «الآفاق والسياسات العالمية»، والذي يُعَد بمثابة تحديث لتوقعات الصندوق بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي بصفة عامة، وفي كل دولة، للفترة المتبقية من العام الجاري وللعام المقبل بأكمله.

كما توقع التقرير أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات 1.5 % في 2021، مقارنة مع «1-» % في 2020. وفيما يخص نسبة الفائض في ميزان المدفوعات إلى الناتج الإجمالي المحلي، توقع التقرير أن ترتفع هذه النسبة في الإمارات إلى 4.1 % في 2021، بالمقارنة مع 1.5 % العام الجاري.

وعن آفاق الاقتصاد العالمي في 2021، ذكر التقرير أنه وفقاً للسيناريو القياسي، والذي يفترض انحسار فيروس «كورونا» المستجد، خلال النصف الثاني من 2020، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 5.8 % العام المقبل، على خلفية التعافي التدريجي في الأنشطة الاقتصادية لدى مختلف دول العالم، مدعوماً بسياسات تحفيزية تنتهجها الحكومات.

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