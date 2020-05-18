مواعيد فتح المراكز التجارية ومدة محددة للتسوق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن د. سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أن المراكز التجارية ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً ابتداء من 27 رمضان، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الإحترازية كافة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن التوقيت الجديد بعد العيد.

ودعا زوار المراكز أن مدة التسوق يجب ألا تتخطى الساعتين، وذلك للحد من ازدحام المتسوقين، والحفاظ على بقاء نسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.

وشدد د. سيف على أهمية تقيد كافة المحلات والمصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها ، والتي تتضمن مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية.

وأكد على السماح لعدد من منافذ البيع والتي تشمل محلات تجارة اللحوم و الخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي، بالإضافة إلى محلات تجارة المكسرات و الحلويات والشوكولاتة بالعمل من 6 صباحاً و حتى 8 مساءً.

وقال د. سيف: هناك اشتراطات تم تعميمها على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها.

وتابع: استمرار منافذ بيع المواد الغذائية و الجمعيات التعاونية والبقالات و السوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي مستثناة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز