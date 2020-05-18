السعودية تدعم تأجيل "إكسبو دبي"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم عن دعمها الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الدولي للمعارض في قرار تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي".

وقال الدكتور فهد اليابس المفوض العام للسعودية في إكسبو 2020 دبي ومدير مشروع جناحها في رسالة، إن قرار التأجيل جاء معبراً خير تعبير عن تضامن المجموعة المفعمة بالحيوية، والتزامها بإحدي قيمها الجوهرية، وهي إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الزوار وكل الأفراد الرائعين الذين يعملون على ضمان نجاح الحدث الدولي فيما يتحد العالم كله لتخطي التحديات الراهنة.

على جانب أخر، قال الحساب الرسمي لمعرض "إكسبو 2020" على توتير: "نشكر المملكة العربية السعودية على تفانيها والتزامها الدائمَين"، مضيفاً أن "الدعم والتضامن المتواصلان هما ما يحفزنا في مسيرتنا نحو الأول من أكتوبر 2021".

كان المكتب الدولي للمعارض أعلن في الرابع من مايو الجاري عن موافقة أغلبية الثلثين من أعضائه لصالح تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" لمدة عام على أن تتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وتسمح فترة التأجيل هذه لجميع المشاركين بتجاوز أثر كوفيد-19، وستُمكّن الحدث الدولي من التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد لوضع حلول لبعض أهم تحديات العصر.

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