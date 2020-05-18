الأحواض الجافة العالمية تبدأ مشروع تحويل سفن المعدات البحرية في تايوان

المصدر: وام

أقامت الأحواض الجافة العالمية - المزوّد العالمي لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة حفل "قطع الصلب" بمناسبة بدء الإنتاج في مشروع تحويل السفن لصالح شركة بوسكاليس بي. في.

وستقوم الأحواض الجافة العالمية بتحويل سفينة حفريات بحرية /يان/ إلى سفينة معدات بحرية اسمها /بوكاليفت 2/ حيث صُممت هذه السفينة لتنفيذ العمليات البحرية بما في ذلك نقل وتركيب توربينات الرياح في تايوان.

ومن المتوقع أن يتم استخدام 9 آلاف طن من الصلب في المشروع كما سيتم تركيب رافعة تزن 4 آلاف طن على متن السفينة.

كما ستنجز الأحواض الجافة العالمية أعمال التحويل حسب شروط الفئة BV لتصنيف السفن بما في ذلك التفاصيل الهندسية وتوريد الصلب والأنابيب والمواد الكهربائية بالإضافة إلى بناء وتركيب معدات العميل.

وأكد القبطان رادو أنتولوفيتش الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية أن العمل في هذا المشروع سيعزز أداء السفينة وكفاءتها التشغيلية فيما ستلتزم كافة أعمال الإنتاج بتدابير السلامة الاحترازية الصارمة.

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