10 ضوابط جديدة لدخول بيوت العطلات في دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تحديثاً لاشتراطات بيوت العطلات، تتضمن 10 ضوابط جديدة لدخول بيوت العطلات تأتي تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الدائرة في تعميم حصلت "البيان" على نسخة منه، أن الضوابط العشرة تتمثل:

- إلزام الضيوف بتعبئة استمارة البيانات الطبية الخاصة بـ "كوفيد- 19"

- يسمح فقط للعملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة أو مدفوعة مسبقا عبر الانترنت الدخول إلى المبنى أو بيت العطلات

- إلزام جميع العملاء بإرتداء الأقنعة خلال فترة الانتظار لتسجيل عملية الدخول في مبنى بيت العطلات وفقا لإرشادات التباعد الإجتماعي الصادرة في دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي

- يجب على مشغلي الخدمات قياس درجة حرارة الضيوف عن بعد بدون تلامس، قبل إكمال عملية تسجيل الدخول

- التزام مشغلي بيوت العطلات بالإبلاغ السلطات المعنية عن أية حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا

- يجب تزويد الضيوف بالمعلومات الخاصة بالقواعد واللوائح المحلية المتعلقة ببيوت العطلات والمرتبطة بـ "كوفيد- 19"

- يجب على مشغلي بيوت العطلات تزويد الضيوف بقائمة موصى بها للتطبيقات الإلكترونية والمواقع المختصة بخدمات التوصيل

- على مشغلي بيوت العطلات تقديم شرح للضيوف بخصوص الطريقة ومعلومات الاتصال بالطوارئ الطبية

- التوصية بتسجيل عملية الخروج عبر الإنترنت في حال وجود هذه الإمكانيات

- الحد الأدنى بين تسجيل الدخول وتسجيل الخروج لكل غرفة هو 24 ساعة والحد الادنى 72 ساعة في حال تم استخدام الغرفة من قِبل "حالة مشبوهة" َ أو من قِبل أحد العاملين في الخطوط َل الأمامية مثل الأطباء والممرضات والأمن وغيرهم.

وتناولت الضوابط الجديدة قواعد التدبير المنزلي التي سمحت لمدبرتين فقط التواجد في الغرفة الواحدة مع عدم السماح للضيوف التواجد داخل الغرفة خلال خدمة تنظيف الغرف كما يجب تنظيف الغرف وفقا لإرشادات الصحة والسلامة من بلدية دبي مع التركيز بشكل أساسي على المناطق التي يلمسها العملاء بشكل دائم.

وشددت الضوابط على أن تكون جميع مستلزمات الحمامات ذات الاستخدام الشخصي الواحد.

أما فيما يتعلق بالإرشادات الخاصة بالموظفين فقد ألزمت هذه الضوابط بإلزامية فحص درجة الحرارة لمرات متعددة لجميع الموظفين العاملين في الموقع مع ضرورة ارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين الذين هم على اتصال مباشر مع العملاء مع ضرورة إتباع المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي المعتمدة في دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة.

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