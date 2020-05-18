اقتصادية دبي: ملفات العلامات التجارية تسجل نمواً 14% في الربع الأول 2020

المصدر: دبي - البيان

بلغ إجمالي عدد ملفات العلامات التجارية المسجلة من قبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 5300 ملف بنهاية الربع الأول من العام 2020، بنمو 14% مقارنة بنهاية نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ عدد شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، 95 شكوى بانخفاض بنسبة 34%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

كما بلغ عدد ملفات الوكالات التجارية المسجلة 53 ملفاً، بنمو 121% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، فيما انخفض عدد شكاوى التعدي على الوكالات التجارية بنسبة تصل إلى 71%، بعدما تم تسجيل شكويين فقط.

ولا تزال العلامات التجارية الأمريكية تشكل أكبر نسبة من الملفات المسجلة في بوابة الملكية الفكرية منذ نشأتها حيث بلغ عدد الملفات الأمريكية المسجلة 1610 ملفات، تليها العلامات الإماراتية ب 790 ملف، ثم العلامات الألمانية ب 375 ملفاً، فالعلامات الفرنسية 329 ملفاً، والعلامات البريطانية 298 ملفاً.

فيما تصدرت العلامات السويسرية نسبة الارتفاع في عمليات تسجيل العلامات التجارية الجديدة في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بنسبة ارتفاع 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تليها علامات جزر العذراء البريطانية بنسبة ارتفاع 32% ثم العلامات التجارية الإماراتية بـ 22% فالعلامات الفرنسية بـ 20% ثم العلامات الألمانية بـ 17%.

وكانت الحصة الكبرى لشكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات السويسرية التي شكلت 29% من شكاوى الربع الأول، ومن ثم العلامات الأمريكية بـ 18% ثم العلامات الألمانية والفرنسية بالتساوي بـ 14% فالعلامات الإماراتية بـ 8% من إجمالي شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ومن أبرز الملاحظات وجود شكاوى تجارية جديدة لعلامات تجارية من دول عربية مثل لبنان والأردن وسوريا، فيما لم تسجل أي شكاوى تعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات اليابانية والصينية والكورية والإسبانية.

وتوزعت شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية على منتجات مختلفة، إذ شكلت الملابس 18% من الشكاوى، تليها الحُلي من غير المعادن بـ 14% ثم الساعات 13% والنظارات 11% ثم الحقائب والمنتجات الجلدية بـ 8%.

قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: "تشير النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى الدور المهم والحيوي لاقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق المستثمرين، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال، ويعزز البيئة الاقتصادية في الإمارة، كما تشير نتائج ارتفاع ملفات الوكالات التجارية إلى جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال استقطاب أفضل العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، كما ويعكس الدور المتنامي لقطاع التجزئة في الإمارة على الصعيد العالمي، وتعزيز مكانته باستمرار، إلى جانب تعزيز التنافسية بين مختلف أصحاب العلامات والوكالات التجارية".

وتشجع اقتصادية دبي أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية المسجلة في الدولة، على تسجيل ملفاتهم في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، لتتمكن الدائرة من حماية حقوقهم، إذ أن الملكية الفكرية تعتبر من القواعد الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يشجع على الابتكار، علما بأن جميع معاملات بوابة الملكية الفكرية تتم بطريقة ذكية دون الحاجة لحضور العميل، ومتوفرة بخمس لغات وهي العربية، الإنجليزية، اليابانية، الفرنسية، والإيطالية.

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