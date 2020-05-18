وكيل وزارة الاقتصاد: توافر السلع الغذائية والأساسية أولويتنا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن توافر السلع الغذائية والأساسية وتدفق الإمدادات إلى الأسواق وتعزيز المخزون الاستراتيجي هي أولويات بالنسبة للوزارة التي تحرص على دعم سلاسل التوريد، واتخاذ تدابير عاجلة لتذليل أي عقبات في عمليات تزويد الأسواق.

وقال الشحي في مؤتمر صحفي عن بعد: "لقد اتخذنا في وزارة الاقتصاد بقيادة معالي الوزير، إجراءات استباقية منذ بداية ظهور الأزمة في الصين وقبل انتشارها إلى باقي دول العالم، فقد شكلنا غرفة عمليات مركزية تضم فرق متخصصة، وركزنا على الأسواق، من خلال اجتماعات مستمرة مع منافذ البيع والموردين لحثهم على الاستمرار في الشراء والتخزين وزيادة السعة التخزينية لديهم.

وأضاف الشحي: "أود أن أوجه شكر خاص للتعاونيات الاستهلاكية، فقد كان لهم دوراً مهماً جداً لاستقرار الأسواق، من خلال تجاوبهم مع الوزارة وشراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها والتنسيق المستمر مع الوزارة لضمان استمرارية تدفق السلع في الأسواق."

وتابع: "إن دولة الإمارات تعد من أنجح التجارب دوليا على صعيد استقرار الأسواق وعدم ارتفاع الأسعار وعدم وجود نقص في أي سلعة أساسية."

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