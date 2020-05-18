غرفة الشارقة: مخزون غذائي استراتيجي كافٍ

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الشركات العاملة في تجارة وصناعة الأغذية ومنافذ التجزئة والجمعيات التعاونية في الإمارة توفر مخزوناً استراتيجياً غذائياً بنسب كبيرة وكافية تلبي حاجة المستهلكين، وذلك بحسب ما أفادت به مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية التابعة للغرفة التي رصدت ميدانياً وجود الكميات الكافية من المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن جميع الشركات العاملة في قطاع الأغذية الكبرى في الشارقة أكدت وجود معروض كبير من الخضروات والفواكه، سواء سريعة أو متوسطة التلف، وأن هناك استقراراً في عمليات التوريد خاصة مع تنوع الأسواق الدولية التي تستورد منها.

وقال عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة: من خلال متابعتنا مع كافة الأعضاء ومنتسبي الغرفة من الشركات العاملة في القطاع الغذائي، فقد تبين أن المخزون الاستراتيجي لإمارة الشارقة من السلع والمواد الأساسية مطمئن ويكفي لفترات طويلة، إلى جانب وجود نشاط يومي قوي في الاستيراد من الأسواق الدولية لرفع معدلات هذا المخزون بشكل كبير.

وأشار ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية في تعاونية الشارقة يكفي لمدة طويلة ولا يوجد أي نقص في المنتجات، وعقدت الجمعية عدة اجتماعات مع الموردين والدول التي تستورد منها بشكل مباشر للاستمرار في توريد السلع وتلبية احتياجات المستهلكين.

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