تجديد 33874 رخصة تلقائياً بدبي في 4 أشهر

المصدر: دبي - البيان

حققت اقتصادية دبي نتائج متميزة لخدمة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، حيث أنجزت 33,874 معاملة تجديد تلقائي لتستحوذ على 68% من إجمالي معاملات التجديد خلال هذه الفترة والتي بلغت 49,997، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال بدبي.

وتوزعت الرخص بحسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 73%، ثم المهنية 24%.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن معاملات التجديد التلقائي شهدت نمواً بنسبة 62% خلال الأشهر الأربعة الأولى، مقارنةً بنفس الفترة من 2019 التي شهدت تجديداً تلقائياً لـ21,041 معاملة.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف قطاعات الأعمال للاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 12 مارس لدعم الشركات وقطاع الأعمال والتي جعلت عملية تجديد واستخراج الرخص أكثر سهولة ومرونة، حيث تتيح الحزمة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، لتسهيل مزاولة الأعمال وتخفيف الاشتراطات الحكومية.

بالإضافة إلى تقديم خيار التقسيط السهل لمدة 12 شهراً لرسوم التجديد دون الحاجة إلى دفعة أولى.

ويعكس الإقبال على «التجديد التلقائي»، التقدم في الجهود المبذولة والرامية لتنفيذ استراتيجية دبي مدينة لاورقية بحلول 2021، حيث تعد الخدمة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي.

وكانت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق، تحتاج 4 زيارات و7 خطوات وهي: الاستفسار عن الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال؛ ثم التقديم للخدمة (زيارة) لتقديم المستندات المطلوبة وللحصول على الموافقات الخارجية، تليها الموافقات الخارجية (زيارة) بناء على نوع النشاط الاقتصادي للرخصة وزيارات لجهات حكومية للحصول على الموافقات؛ عقد إيجاري/‏ شهادة ملكية عقارية مصدق؛ تقديم المستندات المطلوبة (زيارة)؛ قسيمة دفع بلدية دبي، وأخيراً دفع رسوم التجديد (زيارة).

وجاء «التجديد التلقائي» لتبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية، إذ لا يتعين على صاحب الرخصة سوى القيام بخطوة واحدة، وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها للرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية في خطوة واحدة بدون أي زيارات أو أي معاملات ورقية.

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني وتضم بوابة حكومة دبي الذكية، آفاق للتحصيل، التطبيق الذكي DED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/‏ ماكينات الصراف الآلي).

ويوجد 4 من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري وهم: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

الشكل القانوني

تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشكل القانوني للرخص المجددة تلقائياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، تبعتها «مؤسسة فردية»، ثم «أعمال مدنية».

وضمت الأشكال القانونية أيضاً كلاً من: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة، شركة تضامنية، توصية بسيطة، مساهمة خاصة، مساهمة عامة، مكتب ارتباط حكومي.

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