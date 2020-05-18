تجديد تلقائي لـ33874 رخصة تجارية بدبي خلال 4 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

حققت اقتصادية دبي نتائج متميزة لخدمة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020، حيث أنجزت 33,874 معاملة تجديد تلقائي لتستحوذ على 68% من إجمالي معاملات التجديد خلال الفترة المذكورة، والتي بلغت 49,997 الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في دبي. توزعت الرخص المجددة تلقائياً على حسب النشاط، وجاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 73%، ثم المهنية بنسبة 24%.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن معاملات التجديد التلقائي شهدت نمواً بنسبة 62% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقارنةً بنفس الفترة من 2019 والتي شهدت تجديداً تلقائياً لنحو 21,041 معاملة. ودعت اقتصادية دبي مختلف قطاعات الأعمال للاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم الشركات وقطاع الأعمال.

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