لا مخالفات تفتيش في دبي لليوم الثالث

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت «اقتصادية دبي» أن الجولات التفتيشية التي جرت أمس لم تسجل أي مخالفات وإغلاقات وتنبيهات لليوم الثالث على التوالي.

وقالت «اقتصادية دبي» في نشرة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا يعكس التزام مجتمع الأعمال أعلى مستويات الوعي والالتزام بالتدابير الاحترازية منذ إعادة فتح الأسواق.

وأشارت إلى أن عدد المحال المستوفية بلغ 240 محلاً ملتزمة التدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وكانت اقتصادية دبي قد أعلنت عن الشروط والإجراءات للموافقة على إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في الإمارة، حيث أكدت ضرورة التعقيم المستمر على مدى 24 ساعة، وإلزام المتسوقين ارتداء كمامات وقفازات.

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