45 % نمو ناتج الإمارات في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية بما يربو على 45% أو 482.4 مليار درهم في غضون السنوات العشر الماضية بالغاً 1.546 تريليون درهم بنهاية 2019، مقابل 1.064 تريليون في 2010، بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وقالت الهيئة، في تقرير الحسابات القومية، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عدا النفط والغاز زاد إلى 1.159 تريليون في 2019، مرتفعاً من 1.147 تريليون في 2018 بزيادة 1.04%، فيما بلغ الدخل القومي الإجمالي 1.554 تريليون، ووصل الدخل القومي الصافي لنحو 1.493 تريليون درهم.

واستحوذ قطاع المشروعات غير المالية على النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.306 تريليون درهم، مقابل نحو 134.7 ملياراً للأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و105.56 مليارات للإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري، و10.04 مليارات لأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل.

وفى قطاع المشروعات غير المالية، استحوذت الصناعات الاستراتيجية، تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، على الحصة الأكبر بواقع 387.05 مليار درهم، ثم تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنحو 192.7 ملياراً، يليه الصناعات التحويلية بواقع 134.88 ملياراً، والنقل والتخزين 90.7 ملياراً و44.7 ملياراً للمعلومات والاتصالات.

في سياق آخر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحسب الأسعار الثابتة، إلى 1.486 تريليون درهم العام الماضي بزيادة 1.68% مقابل 1.461 تريليون في 2018.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز