رواتب مايو في موعدها

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أكدت وزارة المالية لـ «البيان»، صرف رواتب شهر مايو الجاري للعاملين في الحكومة الاتحادية، كما جرت العادة، في نهاية الشهر، وفق مواعيدها المقررة، مؤكدة التزامها بتنفيذ كافة إجراءات الصرف، وفق الإجراءات المتبعة والتوجيهات الحكومية.

ورداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، بشأن صرف الرواتب قبل عطلة عيد الفطر، أكدت وزارة المالية، أنه لا يتم أي تقديم في المواعيد، إلا في حال صدور توجيهات حكومية بذلك.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل أداء كافة مهامها خلال فترة العمل عن بعد، بذات الكفاءة التي لطالما تميزت بها، حيث ساهم التطور في البينة الرقمية التحتية للوزارة، في ضمان أدائها لكافة نواحي العمل المالي بشكل كامل، ومن دون أي تأثير في العمليات المالية.

وكانت وزارة المالية، قد قررت توحيد تاريخ صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، لتصبح يوم 30 من كل شهر، اعتباراً من مارس 2019، إذ تقوم الجهات المعنية بتحويل الموارد المالية المخصصة للرواتب يوم 29 من كل شهر.

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