تعاون جمارك دبي والنرويج بمواجهة «كوفيد»

المصدر: دبي - البيان

تواصل جمارك دبي جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الهيئات والإدارات الجمركية في مختلف دول العالم خلال المرحلة الحالية لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة لجائحة كورونا «كوفيد 19».

وعقد أحمد مصبح المدير العام لجمارك دبي لقاء عن بُعد مع يستين برمير المدير العام لجمارك النرويجية لمناقشة التعاون المشترك والإجراءات المتخذة للحماية من وباء «كورونا» مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية.

وأكد مصبح أن جمارك دبي تمكنت من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين من مختلف الدول مع النجاح المميز الذي حققناه في تطبيق نظام العمل عن بُعد في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة «كورونا»، وذلك بفضل تطوير الدائرة لقدراتها التقنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات الذكية من خلال نظام مرسال 2 للعمليات الجمركية والخدمات الذكية التي نقوم بتوفيرها للمتعاملين، الأمر الذي عزز قدرة جمارك دبي على الاستمرار في إنجاز مهامها الحيوية بكفاءة عالية ومكّنها من الاستمرار في تحقيق الانسيابية والسرعة في تقديم الخدمات الجمركية وبأعلى مستويات الجودة.

وأثنى المدير العام لجمارك النرويج على إجراءات ضمان استمرارية الأعمال ودعم وتحفيز التجارة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ككل. وعبر عن شكره لجمارك دبي على التسهيلات التي تقدمها لحركة للبضائع العابرة أو المصدرة من دبي قاصدة النرويج، مشيداً بدور الإمارة كمركز عالمي رئيسي لحركة التجارة الدولية.

ووجه المدير العام لجمارك دبي الدعوة للمدير العام لجمارك النرويج للحضور والمشاركة في المؤتمر والمعرض الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد والذي ستنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك في فبراير 2021.

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