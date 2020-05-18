تأجيل دفع إيجارات «مربعة أبوظبي العالمي»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تعتزم «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تأجيل دفعات الإيجار للجهات المستأجرة في مربعة سوق أبوظبي العالمي.

وتهدف المبادرة، التي تأتي في إطار حملة «نعمل_نخلص»، التي أطلقتها الشركة، إلى دعم المستأجرين التجاريين في مربعة سوق أبوظبي العالمي، الذين يستأجرون مساحات مكتبية حالياً في الأبراج الأربعة: الختم والسلع والمقام والسراب. وتم إطلاق الحملة في أبريل، في إطار التصدي للتداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد في الإمارات.

وتمتد الفترة الزمنية للمبادرة من أبريل وحتى نهاية يونيو، حيث تتاح للمستأجرين فرصة تأجيل رسوم الإيجار والخدمة لمدة 3 أشهر، مع خيار تأجيل دفعة الربع الثاني أو الثالث. وكبديل لتأجيل رسوم الإيجار والخدمة، تتاح للمستأجرين إمكانية تسديد الدفعات على أقساط شهرية.

وتأتي المبادرة، في إطار حزمة الدعم التي أعلنت عنها «مبادلة»، حيث رصدت لها مبلغ 420 مليون درهم، لتخفيف الآثار الاقتصادية للوباء على المستأجرين، وتم تخصيص 70 مليون درهم من هذه الحزمة، لمستأجري المرافق المكتبية.

وتأتي المبادرة استكمالاً للإجراءات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي، الجهة التنظيمية المشرفة على جزيرة المارية، لدعم وتسيير الأعمال في الجزيرة، وفي المنطقة المالية الحرة.

وقال علي المهيري، المدير التنفيذي لـ «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»: باعتبارنا شركة استثمار عالمية مسؤولة، فإننا ملتزمون بالمحافظة على سلامة وصحة موظفينا وشركائنا، والمجتمعات التي نعمل بها. لذا، فنحن حريصون على مساندة جهود القيادة الرشيدة للدولة، والتضامن مع المجتمع الدولي في مكافحة فيروس كوفيد 19.

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