«نخيل مولز» توفر خدمة تسليم البضائع بدون لمس

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «نخيل مولز» خدمات تسليم البضائع بدون لمس في «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«ذي بوينت»، لتمنح العملاء إمكانية الوصول إلى أكثر من 700 متجر من متاجر التجزئة والمطاعم خلال التباعد الاجتماعي.

وخدمة «اتصل، زرنا، استلم»، طريقة سريعة ومريحة لشراء مجموعة واسعة من السلع ووجبات الطعام الجاهزة والحلويات الرمضانية، وذلك بدون أي رسوم للحجز أو للاستلام، حيث يبلغ متوسط الوقت منذ الاتصال وحتى الاستلام 30 دقيقة، وتتوفر هذه الخدمة يومياً من الساعة 12 بعد الظهر ولغاية الساعة 9 مساءً.

وسيتمكن العملاء الذين قاموا بالطلب عن طريق الاتصال بالمتجر أو المطعم مباشرة، من استلام طلباتهم من منطقة الاستلام المخصصة للسيارة، وبمجرد الانتهاء من إجراء عملية الدفع بالبطاقة من دون لمس، سيضمن الفريق المختص من وضع جميع الطلبات بأمان في سيارات العملاء وذلك قبل مغادرتهم بكل سلاسة.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز»: تم إنشاء الخدمة لدعم تجار التجزئة واستجابة لطلب العملاء، وبما أن المولات تعمل حالياً بنسبة 30 % فقط من طاقتها الاستيعابية وبعض الطلبات عبر الإنترنت تستغرق وقتاً أطول من المعتاد.

وسيتمكن الآن عدد أكبر من الأشخاص من الاستمرار في التسوق وبكل أمان وذلك للحصول على مجموعة واسعة من السلع من بعض أكبر وجهات التسوق والترفيه لدينا من خلال هذه الخدمة التي تتسم بالكفاءة والنظافة ومن دون لمس.

وتتوفر قائمة المتاجر المشاركة مع أرقام هواتفهم عبر المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي لـ«نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«ذي بوينت»، وهي غير متوفرة حالياً في متاجر السوبرماركت والصيدليات.

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