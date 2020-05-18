دليل إرشادي لفنادق عجمان

المصدر: (عجمان - البيان )

كشفت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن حزمة التعليمات والإرشادات التشغيلية الوقائية الواجب على الفنادق تطبيقها لحماية العاملين والضيوف ومكافحة انتشار فيروس «كورونا»، ويأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على طمأنة ضيوف وزوار عجمان، وتمهيداً لإعادة افتتاح المرافق السياحية لاستقبال الزوار خلال الأشهر المقبلة باعتبار إمارة عجمان إحدى أهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات بما تتميز به من مواقع تراثية وطبيعية ومخزون ثقافي.

ويضم الدليل الإرشادي الذي يتكون من 13 صفحة تعليمات تفصيلية من أبرزها تحديد نسب الإشغال بما لا يتجاوز 30% من القدرة الاستيعابية للفندق بما في ذلك المطاعم والمقاهي، وقياس درجات الحرارة لكافة زوار الفندق، وتخصيص أبواب للدخول وأخرى للخروج مع علامات لوقوف كل ضيف بفاصل يبلغ مترين اثنين في كافة الأماكن المخصصة لانتظار الضيوف مثل الاستقبال وخدمات الاستعلام والاستلام، إضافةً إلى توفر أجهزة التعقيم في كافة الأماكن المشتركة والمعدات الوقائية كالأقنعة والقفازات بكميات كافية للموظفين والضيوف.

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: تحرص دائرة التنمية السياحية في عجمان على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة ضيوف وزوار الإمارة، وتعمل عن كثب مع مؤسسات القطاع الخاص ورواد قطاعي الضيافة والصحة لتجاوز هذه الأزمة وتعزيز دور ومكانة الإمارة كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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