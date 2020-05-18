«عزيزي» تطور منصة للجولات الافتراضية

المصدر: (دبي - البيان)

طورت عزيزي للتطوير العقاري، منصة تفاعلية افتراضية جديدة لاستكشاف وحداتها العقارية، وذلك تماشياً مع الجهود الوطنية لبناء اقتصاد ما بعد «كوفيد 19» بالاعتماد على الوسائل الرقمية. وتتيح المنصة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين الاطلاع على عقارات الشركة براحة وأمان من منازلهم من خلال الرابط: azizidevelopments.com/walkthrough.

وبات بمقدور الباحثين عن العقارات الآن التعرف إلى العديد من أنواع الوحدات عبر أجهزتهم من نقاط مختلفة، واستكشافها بزاوية 360 درجة. وقال نعمة خوجاسته المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في عزيزي للتطوير العقاري: في ظل هذه الأوقات الاستثنائية، تبرز أهمية تصميم الحلول التي تحافظ صحة وسلامة عملائنا، والتي تتماشى مع الت

ول في عمليات اتخاذ قرارات الشراء إلى القنوات الرقمية. وإطلاق هذه الجولات الافتراضية يتيح لنا أيضًا التوجه إلى العالم، ما يتيح للمستثمرين الأجانب استكشاف وحداتنا.

وأضاف: نبحث الآن عن طرق عملية أخرى لمساعدة المستثمرين في جميع أنحاء العالم للتعرف إلى مشاريعنا، كما نتطلع إلى إطلاق منصة افتراضية أكثر شمولاً تتيح للزوار استكشاف مجمعاتنا بالكامل، بما في ذلك المباني والطرق والحدائق والمساحات المخصصة لمحلات التجزئة في أكثر الوجهات السكنية المرغوبة في دبي.

تشهد الشركة تقدماً سريعاً في عمليات البناء، حيث قامت حتى الآن بإنجاز ثلاثة مبان بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية، تضم بالمجمل ما يقرب من 3000 وحدة سيتم تسليمها في العام 2020.

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