«شنايدر إلكتريك» توفّر الصيانة عبر الإنترنت

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت "شنايدر إلكتريك"، الشركة المتخصصة في التحوّل الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، أنها توفر للمؤسسات العاملة في الإمارات التي تحتاج إلى الدعم التقني لتكنولوجيا المعلومات، إمكانية الوصول مجاناً إلى أدوات الشركة الرقمية وخدمات المراقبة عبر الإنترنت دون أي كلفة لمدة 90 يوماً. ويشكل هذا الإعلان جزءاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها "شنايدر إلكتريك" لدعم استمرارية الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص والعام في المنطقة.

ويتولى مهندسو "شنايدر إلكتريك" مراقبة الأصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مركز الخدمات المتصلة بالشركة. أما دورهم، فهو المراقبة والإبلاغ عن المسائل التي قد يكتشفونها، إضافة إلى توفير كشف الأعطال وإصلاحها عن بُعد، وإرسال المهندسين الميدانين إلى المواقع لإصلاحها.

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