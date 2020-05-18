384 منشأة جديدة بغرفة رأس الخيمة في الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 384 منشأة جديدة بالربع الأول، منها 56 منشأة للمناطق الحرة، و44 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، وكان لفبراير النصيب الأكبر، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلاله 141 منشأة، وبلغ عدد الرخص المجددة 4342 منشأة.

وقالت إيمان الهيّاس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة، إن المنشآت المسجلة، توزعت على درجات العضوية التابعة لها، التي تصنّف حسب رأسمال المنشأة، فسجلت 26 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 7%، وسجلت 19 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 5%، أما الدرجة الأولى، فقد سجلت فيها 55 منشأة (14%)، فيما حظيت الدرجة الثانية بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة (40%) بواقع 153 منشأة، تليها الدرجة الثالثة التي سجلت فيها 117 منشأة بنسبة 30%، في حين سجلت 14 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4%.

وأشارت إلى أن المنشآت الفردية استحوذت على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة، بلغت حصتها 41%، بواقع 158 عضوية جديدة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 122 عضوية جديدة (31%)، وبلغت نسبة وكيل الخدمات 16.4% بعدد 63 منشأة، وبلغت حصة شركة أعمال مدنية 8% بتسجيل 30 منشأة جديدة، ثم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 7 منشآت جديدة بنسبة 2%.

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