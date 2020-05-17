طيران الإمارات: لم يتم اتخاذ أي قرار حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي اعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام.

وقال المتحدث إن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه، لكننا ومثل غيرنا من الشركات طلب الفريق التنفيذي من مختلف الإدارات تنفيذ مراجعة شاملة للتكاليف في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم.

وتأتي تلك الخطوات في وقت نستعد فيه لاستئناف انشطتنا المعتادة تدريجياً. وكما وجه رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، فإن استقرارنا المالي وتأمين أعمالنا والحفاظ على كوادرنا المدربة والمؤهلة قدر الإمكان ستبقى على قمة أولوياتنا في هذه الفترة.

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