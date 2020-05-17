افتتاح مشرف مول غدا والراحة مول بعد غد

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

تفتتح مجموعة اللولو العالمية في أبوظبي غدا مركز مشرف مول في أبوظبي أكبر المراكز التجارية في المدينة كما تفتتح بعد غد الثلاثاء مركز الراحة مول التجاري وذلك بعد موافقة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على إعادة إفتتاحهما، ويرفع المركزان عدد مراكز المجموعة المفتوحة في أبوظبي إلى 5 مراكز من أصل 8 مراكز تجارية .



وصرح واجب الخوري مدير شركة لاين للاستثمارات العقارية المسؤولة عن مراكز مجموعة اللولو العالمية في أبوظبي على أن مواعيد العمل في مركزي مشرف مول والراحة مول ستكون من 12 ظهراً إلى 10 مساءً. وأكد على أن إفتتاح مشرف مول والراحة مول يأتي بعد أن تأكدت دائرة التنمية الاقتصادية من تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية الخاصة بالسلامة.



ولفت إلى أنه تم تركيب الكاميرات الضوئية الحرارية في جميع مداخل المراكز التجارية ، مشددا على ضرورة أن يرتدي جميع المستهلكين الكمامات والقفازات في جميع الأوقات و لا يُسمح للأطفال والأشخاص فوق سن الستين بدخول المركز التجاري.



وأشار إلى أنه وفقًا للتوجيهات الجديدة التي تم إصدارها ، فإن مرافق الترفيه مثل دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه والألعاب لن يعاد إفتتاحها حاليا ، مشيرا إلى أن المطاعم المتواجدة في المراكز التجارية ستتبع بدقة التباعد الاجتماعي ، بحد أقصى (2) شخصين لكل طاولة. كما أنه لا يمكن استخدام غرف تجربة البضائع و الملابس ، ولا يُسمح بالاستبدال أو الاسترداد. كما يُسمح فقط لـ 30 ٪ من سعة المركز التجاري بالدخول ويجب الحفاظ دائمًا على مسافة التباعد الاجتماعي. وطالب واجب الخوري المستهلكين بدفع أثمان مشترياتهم وكطعامهم بالطرق الالكترونية، وقال" نحن على يقين من أن المتسوقين سيتبعون جميع توجيهات و ارشادات السلامة والأمان ، نراقب عن كثب ونعمل مع السلطات لتحسين الإجراءات لجعل التسوق أكثر أمانًا وخالية من المتاعب".



وأعادت شركة لاين للاستثمارات العقارية المسؤولة عن مراكز مجموعة اللولو العالمية في ابوظبي إفتتاح مراكز الوحدة مول في مدينة أبوظبي والفوعة مول وبراري مول في مدينة العين خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن نفذت كل الاحترازات الصحية الجديدة التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية .



وشدد واجب الخوري على أن مراكز المجموعة تخضع لعمليات تعقيم وتنظيف مكثقة لكل زاوية وركن ، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات كوفيد -19- لجميع الموظفين بالمتاجر الخمسة التي تمت الموافقة عليها ، وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية مازالت تفحص 3 مراكز تجارية أخرى للمجموعة للتأكد من جاهزيتها للإفتتاح.



ونوه الخوري إلى أن مراكز مجموعة اللولو العالمية ستراقب عن كثب وتعمل مع جميع الهيئات والدوائر في الإمارة والدولة لمزيد من التدقيق في تنفيذ الاجراءات لجعل تجربة التسوق سهلة وأكثر أماناً"، مشيرا إلى أن المراكز تطالب المستهلكين بالقيام بدروهم لمساعدة المراكز على إتمام عملها بأكمل وجه.

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