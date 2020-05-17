الشارقة تؤكد توفر مخزون استراتيجي غذائي بنسب كبيرة

المصدر: وام

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الشركات العاملة في تجارة وصناعة الأغذية ومنافذ التجزئة والجمعيات التعاونية في الإمارة توفر مخزونا استراتيجيا غذائيا بنسب كبيرة وكافية وتلبي حاجة المستهلكين.

وأفادت الغرفة بأن مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية التابعة للغرفة رصدت ميدانيا توفر تلك الكميات من المواد الغذائية مشيرة إلى أن الشركات العاملة في قطاع الأغذية الكبرى في إمارة الشارقة أكدت وجود معروض كبير من الخضروات والفواكه سواء سريعة أو متوسطة التلف وأن هناك استقرارا في عمليات التوريد خاصة مع تنوع الأسواق الدولية التي تستورد منها.

وتوجه عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة التي وضعت تأمين سلسلة الإمداد الغذائي على رأس أولوياتهاوالتي لم تتأثر سواء كان في الإنتاج المحلي أو المخزون الاستراتيجي أو عبر الاستيراد من الخارج وبدورها طمأنت كل من يعيش على أرض الإمارات بأن عملية توفير الغذاء والأمن الغذائي في الدولة مستدام.

وأكد أن توجيهات القيادة الرشيدة من خلال وضع مرتكزات نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي هي التي مكنت دولة الإمارات اليوم من مواصلة تحقيق أفضل الإنجازات في هذا الملف الذي يحظى بالمتابعة المستمرة.

وقال العويس : " إنه من خلال متابعتنا مع كافة الأعضاء ومنتسبي الغرفة من الشركات العاملة في القطاع الغذائي تبين أن المخزون الاستراتيجي لإمارة الشارقة من السلع والمواد الأساسية مطمئن ويكفي لفترات طويلة إلى جانب وجود نشاط يومي قوي في الاستيراد من الأسواق الدولية لرفع معدلات هذا المخزون بشكل كبير مشيرا إلى استراتيجية إمارة الشارقة في تعزيز المخزون الغذائي والتي عكستها الجهوزية التامة للإمارة في مواجهة التحديات في المرحلة الراهنة واستعدادها التام للتعامل معها" .

وأضاف أن إمارة الشارقة تمكنت على مدار السنوات السابقة من تحقيق خطوات رائدة في مجال تعزيز أمنها الغذائي كمشروع متواصل ومستدام وذلك في ظل توفر بنية تحتية متطورة جدا والحرص على إشراك القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي والتخزين وبناء علاقات استراتيجية مع العديد من الدول لحماية سلسلة الإمدادات الغذائية المستقبلية.

من جهته أشاد ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية بالدور الحيوي الذي تؤديه غرفة تجارة وصناعة الشارقة من خلال حرصها على إيصال صوت مجتمع الأعمال والقطاع الخاص إلى الجهات الحكومية لما فيه خدمة للصالح العام منوها إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية في تعاونية الشارقة يكفي لمدة طويلة ولا يوجد أي نقص في المنتجات.

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