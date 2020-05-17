دبي تعرض تجربتها في مواجهة تحديات كورونا أمام جمارك النرويج

المصدر: دبي - البيان

توجت جمارك دبي جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الهيئات والإدارات الجمركية في مختلف دول العالم خلال المرحلة الحالية لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة لجائحة كورونا "كوفيد 2019".

جاء ذلك خلال لقاء عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال الالكتروني عقده أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، مع يستين برمير المدير العام لجمارك النرويجية لمناقشة التعاون المشترك والإجراءات المتخذة للحماية من وباء كورونا مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية.

وأكد أحمد محبوب مصبح خلال اللقاء، أن جمارك دبي تمكنت من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين من مختلف الدول مع النجاح المميز الذي حققناه في تطبيق نظام العمل عن بُعد في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك بفضل تطوير الدائرة لقدراتها التقنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات الذكية من خلال نظام مرسال 2 للعمليات الجمركية والخدمات الذكية التي نقوم بتوفيرها للمتعاملين، الامر الذي عزز قدرة جمارك دبي على الاستمرار في انجاز مهامها الحيوية بكفاءة عالية ومكّنها من الاستمرار في تحقيق الانسيابية والسرعة في تقديم الخدمات الجمركية وبأعلى مستويات الجودة.

وتابع: "تقوم الدائرة بإنجاز التخليص الجمركي للشحنات التجارية على مدار الساعة باستخدام أفضل الأنظمة والبرامج الجمركية الالكترونية الذكية لتلبية متطلبات المتعاملين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ونحرص على تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والحفاظ على صحة وسلامة وأمن المجتمع من خلال غرف المراقبة والسيطرة في جمارك دبي التي تقوم بمتابعة ومراقبة الحركة في جميع المراكز الجمركية في المنافذ الحدودية لإمارة دبي للتأكد من انسيابية واستمرارية العمل ومدى الالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية الاحترازية في هذه المراكز.

وأضاف: "تم توزيع البدلات الواقية والكمامات والقفازات للمفتشين والموظفين الجمركيين مع الاستمرار في تعقيم المراكز وساحات التفتيش على مدار الساعة وزودت المراكز بجهاز (ممر المفتش الجمركي الآمن) الذي طورته الدائرة لحماية صحة المفتشين الجمركيين".

وتطرق المدير العام لجمارك دبي لمبادرات التحفيز الاقتصادية التي أطلقتها إمارة دبي مثل استرداد نسبة 1% من الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة للاستهلاك بالسوق المحلي. ورد الضمانات المصرفية للمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة إلى موعد لاحق.

من جهته أثنى المدير العام لجمارك النرويج على هذه الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال ودعم وتحفيز التجارة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ككل. وعبر عن شكره وامتنانه لجمارك دبي على التسهيلات التي تقدمها لحركة للبضائع العابرة أو المصدرة من دبي قاصدة النرويج مشيداً بدور الإمارة كمركز عالمي رئيسي لحركة التجارة الدولية

وفي ختام اللقاء وجه المدير العام لجمارك دبي الدعوة للمدير العام لجمارك النرويج للحضور والمشاركة في المؤتمر والمعرض الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد والتي ستنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك في فبراير 2021.

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