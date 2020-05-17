"دبي للسيليكون" تعيّن "إجادة" لصيانة البنية التحتية في المدينة التكنولوجية المتكاملة

المصدر: دبي - وام

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن تعيين مجموعة "إجادة" لإدارة الأصول لإدارة جميع أعمال صيانة البنية التحتية في واحة دبي للسيليكون.

وتشمل خدمات الشركة صيانة وإصلاح شبكات الصرف الصحي والري وتصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ الخاصة بها والنوافير ومراقبة خصائص المياه في البحيرات الصناعية وإضاءة الشوارع في واحة دبي للسيليكون، كما تتولى صيانة الحدائق العامة والبنية التحتية للشوارع الرئيسة في الواحة.

وقال المهندس خليل شعلان، نائب رئيس أول العمليات والخدمات في سلطة واحة دبي للسيليكون: "تلتزم سلطة واحة دبي للسيليكون بتوفير بنية مجتمع حضري يقدم للمقيمين والعاملين والزوار مرافق عالمية المستوى"، معرباً عن سعادته بالتعاون مع "إجادة"، نظراً إلى خبرتها الطويلة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول العالمية والمبتكرة لإدارة المرافق وخدمة المجتمع.

واعتبر طارق نظام الدين، مدير تنفيذي أول من مجموعة "إجادة"، التعاون مع واحة دبي للسيليكون متماشياً مع خطط الشركة الاستراتيجية لتعزيز خدماتها لعام 2020.

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