«لوفتهانزا» تستأنف رحلات من دبي أول يونيو

المصدر: (دبي - البيان)

تستأنف خطوط طيران «لوفتهانزا» من جديد، رحلاتها من دبي إلى مدينة فرانكفورت، اعتباراً من بداية يونيو المقبل، والتي ستشمل 3 رحلات أسبوعية مغادرة من الإمارات. وتعتبر رحلات المواصلة الجديدة، جزءاً من جداول رحلاتها، التي ستتضمن 180 وجهة إضافية. وستبدأ «لوفتهانزا» بتشغيل رحلات المواصلة إلى الإمارات، وفقاً للإجراءات والموافقات الحكومية، اعتباراً من 7 يونيو.

وقال هاري هومايستر عضو المجلس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية: «يأتي إطلاق جدول الرحلات الجوية في يونيو القادم، ليقدّم مساهمة مهمة، تُعيد انتعاش قطاع الطيران، خاصّةً أنّ الشركة تعد جزءاً أساسياً من القوة الاقتصادية الألمانية والأوروبية. وأطلقنا الجدول الجديد للرحلات، في الوقت الذي يرغب فيه الأفراد السفر.

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