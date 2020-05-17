الإمارات تواجه تحديات التوريد بالـ «بلوك تشين»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق مجموعة أدوات مبتكرة، ترتكز على توظيف تكنولوجيا «البلوك تشين»، لتوفير حلول جديدة للشركات والمؤسسات، لمساعدتها في مواجهة التحديات التي تشهدها سلاسل التوريد على مستوى العالم، منذ تفشي وباء «كورونا».

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية تعزيز الشراكات العالمية في مجالات توظيف التكنولوجيا لمساعدة صانعي القرار ورواد الأعمال في تحديد استراتيجياتهم المستقبلية.

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