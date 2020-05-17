استقرار سعر دقيقة الاتصال للعام الخامس

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

كشفت بيانات إحصائية حديثة، عن استقرار سعر دقيقة الاتصالات لاستعمال الهاتف المتنقل في الدولة، للعام الخامس على التوالي، عند 13 فلساً للدقيقة (الدفع المقدم)، بنهاية 2019، مقابل 36 فلساً في 2014.

وأوضحت البيانات الصادرة أمس عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نسبة السكان التي تم تغطيتها بشبكة الهاتف المتنقل، وصلت إلى 100%، بنهاية العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة خلال السنوات الست السابقة.

ووصل عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة، 24 خطاً، بنهاية 2019، مرتفعاً من 22.68 خطاً في 2013، فيما بلغ عدد الاشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك، 199 اشتراكاً لكل 100 نسمة، بنهاية 2019، مرتفعاً من 174.64 اشتراكاً في 2013.

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