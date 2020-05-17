التضخم يواصل التراجع للشهر 16

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي، خلال أبريل الماضي بنسبة 1.86% مقارنة بالشهر ذاته من 2019، لتواصل بذلك انكماشها للشهر السادس عشر على التوالي. وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.8 نقاط في أبريل مقابل 108.82 في مارس 2019، بينما على أساس شهري انخفض 0.09% في أبريل مقارنة بنحو 106.9 نقاط في مارس 2019. وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء إثر هبوط 6 مجموعات إنفاق يتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز .

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