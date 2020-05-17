29.4 مليار درهم صادرات الصناعة التحويلية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفعت صادرات قطاع الصناعة التحويلية من الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي، إلى 29.4 مليار درهم، تشكل 50.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية، البالغة 57.9 مليار بنهاية عام 2019.

وكشفت إحصاءات أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء، عن ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج غير النفطي للإمارة إلى 10.6%، ونحو 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام.

ونوهت الإحصاءات بأن ناتج قطاع الصناعة التحويلية بلغ 57.7 مليار درهم لعام 2019، بالأسعار الجارية للناتج المحلي الإجمالي، البالغ 915.2 مليار درهم، ونحو 47.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة للناتج المحلي الإجمالي، البالغ 803.6 مليارات درهم.

وجاء قطاع الصناعة في الترتيب الرابع، بحسب أهم الأنشطة الاقتصادية للناتج الإجمالي للإمارة، بحسب الأسعار الثابتة، وسبقه قطاع الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز)، بقيمة 404.6 مليارات درهم، يليه قطاع التشييد والبناء، بقيمة 79.8 مليار درهم، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين، بقيمة 51 مليار درهم، ثم قطاع الصناعة التحويلية، بقيمة 47.9 مليار درهم.

زيادة النمو

وارتفعت نسبة نمو قطاع الصناعة التحويلية إلى 2% لعام 2019، مقابل 1.2% لعام 2018، وفقاً للأسعار الثابتة، وسبقه قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والصناعات الاستخراجية والكهرباء، وخدمات الإقامة والطعام، بنسب 3.9% و3.5% و3.3% على التوالي.

وتضم الصناعة التحويلية في أبوظبي، 10 أنواع من الصناعات، تتصدرها صناعة الكيماويات واللدائن ومنتجاتها، بناتج قيمته 28.14 مليار درهم، ثم المنتجات المعدنية الأساسية بقيمة 9.44 مليارات درهم، تليها صناعة تصليح وتركيب المعدات والآلات، بقيمة 6.53 مليارات درهم، ثم صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية، ما عدا الآلات والمعدات، بقيمة 4.66 مليارات درهم، ثم صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية اللافلزية، بقيمة 3.59 مليارات درهم، تليها صناعة المواد الغذائية والمشروبات، بقيمة 3.25 مليارات درهم، ثم صناعة الآلات والمعدات والأجهزة، بقيمة 3.06 مليارات درهم، ثم صناعة النسيج والملابس والمنتجات الجلدية، بقيمة 1.22 مليار درهم، يليها صناعة الورق والطباعة والنشر ووسائط الاستنساخ، بقيمة 586 مليون درهم، ثم صناعة الأثاث، بقيمة 426 مليون درهم، ثم صناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية، بقيمة 265 مليون درهم.

الكيماويات واللدائن

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية، من 13.87 مليار درهم، إلى 17.61 مليار درهم، لافتة إلى أن الارتفاع الأكبر في تكوين رأس المال الثابت، كان في صناعة الكيماويات واللدائن ومنتجاتها، حيث ارتفع من 8.52 مليارات درهم، إلى 15 مليار درهم.

وأوضحت الإحصاءات أن حصة نشاط صناعة المعادن الأساسية، يستحوذ على 1.6% من الناتج الإجمالي، بالأسعار الثابتة للناتج المحلي الإجمالي، وتصل حصته من الصادرات غير النفطية، إلى 45.6%، كما يستحوذ على 21.6% من إجمالي الواردات.

بيئة الأعمال

من ناحية أخرى، أكد التقرير السنوي الإحصائي لمركز أبوظبي للإحصاء، التطور الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال في أبوظبي، خلال عام 2019، مشيراً إلى أن هذا التحسن انعكس على زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة، لترتفع إلى 18 ألفاً و452 رخصة، مقابل 11 ألفاً و249 رخصة عام 2018، كما بلغ عدد الرخص التجارية المجددة، نحو 79422 رخصة، مقابل 79224 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التجارية الملغاة 4542، مقابل 3867 لعام 2018.

ولفت التقرير إلى ارتفاع حصة قطاع التشييد والبناء إلى 9.4% في ناتج أبوظبي بالأسعار الثابتة، وذلك حسب التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، كما بلغت حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية، إلى 15.8%، كما بلغت حصة قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 5.2% من إجمالي الناتج المحلي، و8.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

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