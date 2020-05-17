الإمارات توظّف تقنيات «بلوك تشين» لمواجهة كورونا

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، مجموعة أدوات مبتكرة ترتكز على توظيف تكنولوجيا «بلوك تشين» لتوفير حلول جديدة للشركات والمؤسسات لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تشهدها سلاسل التوريد على مستوى العالم منذ تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتتمثل هذه الحلول الجديدة في مجموعة من الأدوات والموارد والأفكار المبتكرة وأفضل ممارسات المؤسسات الهادفة إلى إيجاد طرق لتحسين قدراتها على المتابعة، وتعزيز مستويات الشفافية والمسؤولية، وتكثيف التواصل المباشر بين مختلف الأطراف في سلاسل التوريد لمعالجة التحديات التي طرأت أمام الشركات بمختلف أحجامها وخصوصاً في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وتم تطوير الأدوات بالاعتماد على التحليل المعمّق لعدد من المشروعات، ودراسة نماذج لأكثر من 100 من المؤسسات المتخصصة في تكنولوجيا «بلوك تشين»، وتجارب ما يزيد على 60 جهة مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء العالم.

قاعدة عالمية

وأكد عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أهمية تعزيز الشراكات العالمية في مختلف مجالات توظيف التكنولوجيا الحديثة بهدف مساعدة صانعي القرار ورواد الأعمال والشركات على تحديد استراتيجياتهم المستقبلية، مشيراً إلى ضرورة تطوير قاعدة عالمية لاختبار الابتكارات والأفكار التكنولوجية التي تعزز التحول في القطاعات الحيوية وتعزز من القدرة على تجاوز تحديات المرحلة الحالية.

وقال إن توفير مجموعة أدوات بلوك تشين في هذه المرحلة المحورية يمثل تجربة ناجحة لتوظيف الجهود والخبرات العالمية في تطبيق مختلف الأدوات التقنية الحديثة وتطوير الحلول الملائمة للتحديات والتوجهات المستقبلية، وإتاحة فرص للمؤسسات للنمو على مستوى المنطقة والعالم.

اختبارات شاملة

وعمل مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، على اختبار مجموعة الأدوات قبل إطلاقها بهدف تقييم جدوى استخدامها وفعاليتها ومدى توافقها مع استراتيجية تطوير البنية التحتية لقطاع بلوك تشين في الإمارات، كما تمت مشاركة النتائج والأفكار المستمدة من التجربة وتضمينها في تقرير دراسات حالة وتجارب مستفادة من دولة الإمارات في تطبيق بلوك تشين.

وقالت مريم المهيري المسؤولة عن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات إن دور تكنولوجيا بلوك تشين سيكون رئيساً وحاسماً في مرحلة ما بعد كوفيد 19 التي ستشهد تغيرات كبيرة في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وسيعمل المركز على دعم مختلف التوجهات المستقبلية المعتمدة على التكنولوجيا.

وأضافت: سببت التحديات العالمية الحالية ضغوطاً كبيرة على سلاسل التوريد بسبب الافتقار إلى الشفافية والوضوح، والقدرة على متابعة البضائع المنقولة حول العالم ويمكن للحلول التي توفرها تقنية بلوك تشين أن تساهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للشركات للنمو خلال مرحلة الانتعاش بعد أزمة كورونا.

تبادل المعرفة

وقالت ناديا هيويت رئيسة مشروع بلوك تشين والعملة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي: إن تبادل المعرفة والتعاون أمر أساسي في حوكمة التقنيات الناشئة من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الناشئة والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء من جميع أنحاء العالم، مشيدةً بدور مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات في دعم نشر استخدام تكنولوجيا بلوك تشين ومشاركة التجارب والممارسات الناجحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز