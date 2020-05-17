«إكسبريس»: البريطانيون بانتظار عودة السياحة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت صحيفة «إكسبريس» أن السياح البريطانيين ينتظرون بلهفة عودة السياحة في دبي مجدداً بعد توقفها مثلما توقفت في العالم أجمع لما يزيد على شهرين بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» ووقف الرحلات الجوية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير أن الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، تعدان من أبرز وجهات العطلات والسياحة لدى البريطانيين، إلا أن الأخبار المُحزِنَة هي أن الجائحة قد حطمت أحلام المسافرين البريطانيين الذين كانوا يمنون أنفسهم بقضاء عطلات ممتعة في دبي هذا العام، وذلك بعد أن تسببت في إيقاف حركة السفر والسياحة حول العالم على نحو شبه تام.

وأضافت أن ثمة أخباراً مُفرِحَة على الرغم من ذلك بدأت تلوح في الأفق وتتمثل في إعلان دولة الإمارات عن رفع تدريجي للقيود المفروضة على دخول المسافرين إليها.

وذكرت أن هذه الأخبار تخص المقيمين في الإمارات بالأساس، ومن المنتظر أن تكون توطئة للإعلان عن عودة حركة السياحة إلى الإمارات.

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