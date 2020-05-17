تعريف شركات الفجيرة بحلول تمويل «أدكس»

المصدر: (الفجيرة – البيان )

تستعد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) لتفعيل أهداف الحملة الوطنية التي أطلقها مكتب أبوظبي لمساعدة أصحاب قطاع الأعمال والشركات في الإمارات على استخدام الحلول والخدمات المالية التي يوفرها «أدكس»، لدعم توسيع صادرات الشركات الإماراتية من المنتجات والخدمات في الأسواق العالمية، وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد 19.وستعقد الورشة الثلاثاء المقبل عبر تقنية التواصل المرئي الإلكتروني لزيادة وعي قطاع الأعمال والشركات الإماراتية في الفجيرة حول الاستفادة من الخدمات المالية التي يوفرها مكتب أبوظبي للصادرات.

ودعا سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة كافة الشركات والمصانع الإماراتية العاملة بإمارة الفجيرة للانضمام لأعمال الورشة والاستفادة من الخدمات والبرامج التمويلية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات أحد أهم الشركاء الحكوميين مع الغرفة، وخصوصاً في ظل الوضع العالمي الراهن الذي يضع تحديات عدة ليس فقط على الشركات الإماراتية وقدرتها على التصدير.

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