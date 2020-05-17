«سيدات عجمان» يستعرض مبادرات دعم المشاريع

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، مجلساً رمضانياً افتراضياً تحت عنوان «مبادرات اقتصادية ومنصات إلكترونية لدعم المشاريع» بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات التي ينفذها والمنصات الإلكترونية التي يوفرها لعضواته من الحاصلات على رخصة بدايات.

وأدارت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان الجلسة بحضور عدد من خبراء ريادة الأعمال وصاحبات ورائدات الأعمال وعضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأكدت حرص المجلس في التواصل مع عضواته بشكل مستمر للوقوف على تطلعاتهن والعمل على توفير خدمات تلبي استمرارية أعمالهن وتطورها، وإحداث نقلة نوعية في مشاريعهن وتجارتهن وتسويق منتجاتهن.

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