«إجادة» تدير صيانة البنية التحتية في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، عن تعيين مجموعة «إجادة» لإدارة الأصول، لإدارة جميع أعمال صيانة البنية التحتية في واحة دبي للسيليكون.

تشمل خدمات الشركة المتخصصة في إدارة الأصول في دبي، صيانة وإصلاح شبكة الصرف الصحي، وشبكة الري، وشبكة تصريف مياه الأمطار، ومحطات الضخ الخاصة بها، بالإضافة إلى النوافير، ومراقبة خصائص المياه في البحيرات الصناعية، وإضاءة الشوارع في واحة دبي للسيليكون. كما تتولى «إجادة»، صيانة الحدائق العامة والبنية التحتية للشوارع الرئيسة في الواحة.

وقال المهندس خليل شعلان نائب رئيس أول العمليات والخدمات في سلطة واحة دبي للسيليكون: «تلتزم سلطة واحة دبي للسيليكون، بتوفير بنية مجتمع حضري، يقدم للمقيمين والعاملين والزوار، مرافق عالمية المستوى، ترتقي بجودة الحياة. وفي هذا الإطار، نحرص على توفير بيئة نظيفة وجذابة لسكان الواحة وزوارها والعاملين فيها.

وهذا يشمل جميع عناصر بنيتنا التحتية المتصلة، من الأعمال الخدمية والإنشائية وهندسة المناظر الطبيعية». من جهته، اعتبر طارق نظام الدين مدير تنفيذي أول من «إجادة» أن: «التعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون، يمثل استكمالاً لمسار النمو الذي حققناه خلال السنوات القليلة الماضية، ما عزز مكانة المجموعة، كشركة رائدة في مجال إدارة الأصول في الدولة، والمنطقة بشكل عام».

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