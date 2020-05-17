«الأوراق المالية» تحصل على 4 مواصفات «أيزو»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على 4 مواصفات «أيزو»، خاصة بالحوكمة المؤسسية BS 13500:2013، والابتكار ISO 56002:2019 (كأول هيئة اتحادية)، وبإدارة المعرفة ISO 30401:2018، والمشتريات المستدامةISO 20400:2017 (كأول جهة اتحادية على مستوى الدولة) من قبل شركة لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية وذلك تحقيقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة في تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتعزيز جودة العمل المؤسسي.

وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن «ذلك يعكس الجهود التي تبذلها على صعيد الارتقاء بالأداء التنظيمي والإداري داخلها، وسعيها الدؤوب لضمان كفاءة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها». وأكد أن «الحصول على مواصفات أيزو يعزز ثقافة الابتكار والإبداع وجودة الخدمات ويوحد أطر ومنهجيات الأنشطة ويربطها بالأهداف الاستراتيجية ومعايير الأداء وأهمها معايير الحوكمة المؤسسية».

وأشار الزعابي إلى أن «مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تبنتها الهيئة تشمل الرقابة والانضباط، والمسؤولية والمساءلة، والتنمية المستدامة، والنزاهة والقيم الأخلاقية وسيادة القانون، والعدالة والمساواة، والاستقلالية، والإفصاح والشفافية، والشراكة والتعاون، مع التركيز على خدمة المتعاملين، بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة وتحقيق النمو المستدام وتشجيع الإنتاجية وتحسين فعالية وكفاءة إدارة العمليات ودعم وتعزيز ثقة جميع المتعاملين والشركاء والمستثمرين».

ونوه إلى أن «سياسة استدامة المشتريات بالهيئة، على سبيل المثال، تضمن لها الحفاظ على الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية والصحة والسلامة لجميع العاملين والمتعاملين والموردين من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية».

بدوره أشاد محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية الرئيس التنفيذي للابتكار بالإنجاز الذي تحقق بحصول الهيئة على خمس شهادات مطابقة مواصفات أيزو خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مؤكداً أن ذلك يمثل إضافة مهمة لرصيد إنجازات الهيئة ويعكس حرصها على ترجمة رؤية العمل الحكومي في الإمارات القائم على التميز، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة إلى أن نكون من أفضل دول العالم، واتباع أفضل المعايير العالمية بما يجعل الهيئة في المقدمة بين الجهات المناظرة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن هذا الإنجاز مر بعدة مراحل تم خلالها مراجعة كافة الإجراءات والتطبيقات في منهجية العمل، والتأكد من تلبية معايير الأداء المؤسسي بمهنية عالية في مجالات الحوكمة والابتكار والمعرفة والمشتريات المستدامة، واتباع خطوات المنهج العلمي الصحيح، وفعالية العمليات التي يتم تنفيذها وفق أعلى مبادئ إدارة الجودة.

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