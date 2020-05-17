«لوفتهانزا» تستأنف رحلاتها إلى دبي الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

اعتباراً من بداية يونيو من العام الجاري، تستأنف خطوط طيران لوفتهانزا، من جديد، رحلاتها بين دبي وفرانكفورت، التي ستشمل 3 رحلات أسبوعية، مغادرة من دولة الإمارات.

وتعتبر رحلات المواصلة الجديدة، جزءاً من جداول رحلاتها التي ستتضمن 180 وجهة إضافية في نهاية يونيو المقبل.

وستبدأ لوفتهانزا بتشغيل رحلات المواصلة إلى دولة الإمارات، وفقاً للإجراءات والموافقات الحكومية، اعتباراً من 7 يونيو المقبل، وستقلع رحلة رقم LH 630 من فرانكفورت FRA، إلى مدينة دبي DXB، عند الساعة 2:10 بعد الظهر، وتصل إلى دبي عند الساعة 10:35 مساءً، حسب التوقيت المحلي.

وستواصل الرحلات الجوية بين هذه الوجهات، مرة كل يومين، مع بدء تشغيل رحلة رقم LH 631 من مدينة دبي إلى فرانكفورت، اعتباراً من الثلاثاء 9 يونيو 2020.

وقامت خطوط الطيران، التي تندرج تحت مظلة مجموعة لوفتهانزا، بما فيها خطوط طيران لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط طيران يورو وينجز، بتوسيع جدول رحلاتها في يونيو القادم، إذ ستقدّم مجموعة من الرحلات إلى وجهات ترفيهية، ورحلات المواصلة عبر القارات.

وإلى جانب أكثر من 106 وجهات في ألمانيا وأوروبا، وأكثر من 20 وجهة عابرة للقارات، فإن مسار الرحلات التي سيتم تشغيلها بحلول نهاية يونيو من العام الجاري، ستقدّم خيارات إضافية لجميع المسافرين.

ومع نهاية شهر يونيو 2020، تعتزم مجموعة لوفتهانزا، تشغيل ما يقارب 1.800 رحلة جوية أسبوعية، إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم.

وقال هاري هومايستر عضو المجلس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية: «يأتي إطلاق جدول الرحلات الجوية في شهر يونيو القادم، ليقدّم مساهمة مهمة، تُعيد انتعاش قطاع الطيران، خاصّةً أنّ الشركة تعد جزءاً أساسياً من القوة الاقتصادية الألمانية والأوروبية.

وأطلقنا الجدول الجديد للرحلات، في الوقت الذي يرغب فيه الأفراد السفر، سواء كان ذلك لقضاء عطلة، أو لأغراض العمل. وفي هذا الإطار، سنستمر في توسيع نطاق عروضنا ورحلاتنا في الأشهر المقبلة، لربط مختلف الوجهات في أوروبا مع بعضها البعض، وكذلك وصلها مع العالم».

وتشمل الرحلات الإضافية، التي تستعد خطوط طيران لوفتهانزا إلى تشغيلها في ألمانيا وأوروبا، خلال النصف الأول من شهر يونيو 2020، عدداً من الرحلات من فرانكفورت إلى كل من هانوفر، مايوركا، صوفيا، براغ، مانشستر، بيلوند، نيس، بودابست، ريغا، دبلن، كراكوف، بوخارست، وكييف. أما الرحلات المستأنفة من ميونيخ، تشمل الوجهات التالية: مونستر/‏‏أوسنابروك، سيلت، روستوك، فيينا، زيورخ، بروكسل، وبالمي دي مايوركا.

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