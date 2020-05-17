سوق دبي الحرة تفوز بجائزة السلامة الدولية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مجلس السلامة البريطاني فوز سوق دبي الحرة بجائزة السلامة الدولية 2020، للسنة الرابعة على التوالي، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجائزة، سيستضيفه فندق كروسفينور هاوس في المملكة المتحدة 29 مايو 2020، غير أن جائحة (كوفيد 19) تسببت بإلغائه، ما دفع المنظمين إلى إخطار الفائزين مسبقاً.

ومنح مجلس السلامة البريطاني، الذي يعد جمعية خيرية مسجلة، أسسها جيمس تاي في عام1957، جائزته إلى سوق دبي الحرة تقديراً لالتزام السوق القوي بحسن إدارة الصحة والسلامة في مؤسستها لعام 2019.

وأُدرجت السوق ضمن قائمة، تضم عدداً من المؤسسات العالمية، التي فازت بهذه الجائزة من أفريقيا، آسيا، الهند، الشرق الأوسط، المملكة المتحدة، والبر الأوروبي.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نتلقى جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، وأشيد بالتفاني الكبير لفريق عمل سوق دبي الحرة، وتعاونه والتزامه بأفضل معايير الصحة والسلامة في جميع الأوقات».

وتُشغل سوق دبي الحرة نظماً متكاملة للإدارة وفق معايير الآيزو 14001-2004، واوهساس 1800-2007، وتُجري مراجعة حسابات دورية وفق نظام اتش اس اي وإجراءاته التشغيلية.

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