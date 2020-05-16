المصرف المركزي : البنوك سحبت 77% من تسهيلات السيولة بقيمة 38.5 مليار

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أعلن مصرف الإمارات العربية المركزي اليوم عن إحراز البنوك العاملة في الدولة تقدماً كبيرا في دعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19، مؤكدا على أنها سحبت حوالي 77% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 38.5 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

ونوه المصرف المركزي إلى إصداره اشعاراً يشمل توضيحات إضافية لطلبات تأجيل السداد تحت خطة الدعم الاقتصادي ويهدف هذا الإشعار إلى تسهيل تطبيق خطة الدعم. وذلك بهدف تحفيز البنوك وشركات التمويل على سحب المزيد من تسهيلات السيولة الممنوحة من المصرف المركزي بتكلفة صفرية لاستخدامها لفائدة شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الذين تأثروا سلباً بتداعيات وباء كوفید-19،

وأشار المصرف أنه بموجب الإشعار، يتوجب على البنوك وشركات التمويل النظر في الظروف المحددة للمقترضين المتضررين للحصول على طلب تأجيل السداد ضمن خطة الدعم الاقتصادي، حيث أن الخيارات لمنح التأجيلات تشمل ، تأجيل مبلغ أصل القرض فقط أوتأجيل سداد الفائدة/الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً أو تأجيل الفائدة/الأرباح فقط.

ونوه المصرف المركزي أن الإشعار أوضح أن الخيار الأكثر طلباً سيكون تأجيل سداد الفائدة/الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً إلا إذا سمحت ظروف المقترض بقبول خيارات أخرى. ورحب المصرف المركزي بالمبادرات التي تقوم بها بعض البنوك لمساندة عملائها المتضررين وذلك من دون أية سحوبات من البرنامج العام المتاح لهم. وأعلن المصرف المركزي عن نشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة لخطة الدعم التي تهدف إلى حماية ومساندة العملاء المتأثرين في هذه الظروف الاستثنائية. ويحث المصرف المركزي البنوك لسحب التمويل الممنوح لها والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشملت القائمة 17 بنكا منها 10 بنوك إستخدمت تسهيلات السيولة بنسبة 100% وسبعة بنوك إستخدمت التسهيلات بنسب تراوحت بين 93% إلي 57%. وشملت البنوك التي إستخدمت نسبة 100% كلا من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وبنك الامارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك الامارات الإسلامي ونور بنك وبنك الفجيرة الوطني

البنك التجاري الدولي وبنك الشارقة وبنك الاستثمار ، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة 93% والبنك العربي 76% وبنك المشرق73% ومصرف الشارقة الإسلامي 67%

وبنك رأس الخيمة الوطني58% وبنك أم القيوين الوطني 58% والبنك العربي المتحد57%.

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