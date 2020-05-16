جمارك دبي تعزز التعاون مع إسبانيا لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

عقد أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، لقاءً عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي مع بيلار جيرادوا بوريغو المدير العام للجمارك الإسبانية، عرضا خلاله السبل المتاحة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها حركة التجارة العالمية بمواجهة تفشي وباء «كورونا».

واستعرض مصبح خلال اللقاء أهم الإجراءات الصحية الاحترازية التي طبقتها الإمارات وتطرق إلى الإجراءات الصحية الاحترازية التي قامت الدائرة بتطبيقها في المراكز الجمركية للحفاظ على سلامة الموظفين والمفتشين الجمركيين من خلال تزويدهم بالبدلات الواقية والكمامات والقفازات لحمايتهم من العدوى، حيث تم تعقيم المقرات والمراكز الجمركية وتزويدها بكابينة «ممر المفتش الجمركي الآمن» للحفاظ على صحة الموظفين الميدانيين.

وقال: تحرص جمارك دبي على المشاركة الفاعلة في جهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز القدرات العالمية في مواجهة تحديات جائحة «كورونا»، لذلك أطلقت دبي عدة مبادرات لتحفيز الاقتصاد شملت المبادرة إلى رد نسبة 1% من الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة للاستهلاك بالسوق المحلي. ورد الضمانات المصرفية أو النقدية للمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة.

وأشادت المدير العام للجمارك الإسبانية بجهود جمارك دبي ودورها الحيوي في دعم حركة الشحن والتجارة العالمية بمواجهة تحديات «كورونا»، مؤكدة حرصها على تطوير التعاون مع الإمارات.

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